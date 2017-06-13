‘Süslü laflar ama boş’: Obradovic’e göre ‘deha meha’ yok, çalışmak var 

‘Basketbolun dahisi’ olduğu yönündeki görüşlere karşı çıkan Euroleague şampiyonu Fenerbahçe’nin başantrenörü Zeljko Obradovic, “Bunlar güzel, süslü laflar ama boş. Deha meha yok, çalışmak var” dedi.

‘Sadece işini iyi yapmaya çalışan biriyim’

Hürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Obra, “Mental güç nedir? Konu mental güce geldiğinde siz bir Zeus musunuz?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Ben hiçbir şey değilim, sadece işini iyi yapmaya çalışan biriyim. Mental güç, kendinize güven duymanız demektir. Basketbol potası bazısına iğne deliği kadar küçük gelir, ‘Topun içeri girmesi mümkün değil!’ diye düşünür. Bazısına da kazan kadar büyük gelir, ‘Girmemesi mümkün değil!’ diye düşünür. İşte biz, oyuncularımızın ikinci şıktaki gibi düşünmelerini sağlamaya çalışırız. Bunun adı ‘mental hazırlık’tır.”

‘Mesele bu yakınlığı yaratabilmek’

Takım olmanın önemini vurgulayan Sırp koç, “Önce doğru takımı oluşturma, sonra takım ruhunu pekiştirme ve birlikte hareket etme. Bu çocuklar antrenman dışında da görüşüyorlar. Mesele bu yakınlığı yaratabilmek. Ve tabii çok çalışıyoruz. Başarı bazen geliyor, bazen de gelmiyor” ifadelerini kullandı.

‘Deha meha yok, çalışmak var’

Obradovic, “Siz, basketbolun dahisi olmak için mi doğdunuz?” sorusunu ise “Bunlar güzel, süslü laflar ama boş! Deha meha yok, çalışmak var! Yetenek de yeterli değil. 25 yıldır koçluk yapıyorum. Bir yığın yetenekli oyuncuya koçluk yaptım, bir kısmı kaybolup gitti” diye yanıtladı.