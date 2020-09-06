‘Susamam’dan bir yıl sonra… Şanışer, ‘Müziğin bir şeyler değiştirebileceğine artık daha az inanıyorum’ dedi

Birçok farklı soruna değinen ‘Susamam’ adlı rap şarkısının ‘yaratıcısı’ Şanışer, müziğin bir şeyleri değiştireceğine artık daha az inandığını söyledi.

Rapçi Şanışer ile 20 ismin bir araya gelerek okuduğu ‘Susamam’ adlı şarkı, yayınladığı Eylül 2019’da taşıdığı mesajlarla gündem olmuştu. Şarkı hakkında bazı kişiler suç duyurusunda bulunmuştu.

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#Susamam ‘ın yıldönümü bugün. Üzgünüm, müziğin bir şeyler değiştirebileceğine artık daha az inanıyorum. Ama yapmaya devam edeceğim. Zira elimden gelen tek şey bu. — Şanışer (@sarppalaur) September 6, 2020

Rapçi Şanışer, şarkının bir yıl sonra yeniden gündeme gelmesi sonrası Twitter’dan paylaşımda bulundu. Şanışer, “#Susamam’ın yıldönümü bugün. Üzgünüm, müziğin bir şeyler değiştirebileceğine artık daha az inanıyorum. Ama yapmaya devam edeceğim. Zira elimden gelen tek şey bu” diye yazdı.