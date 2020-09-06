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Yaramazlara biraz batar!

‘Susamam’dan bir yıl sonra… Şanışer, ‘Müziğin bir şeyler değiştirebileceğine artık daha az inanıyorum’ dedi

Birçok farklı soruna değinen ‘Susamam’ adlı rap şarkısının ‘yaratıcısı’ Şanışer, müziğin bir şeyleri değiştireceğine artık daha az inandığını söyledi.

Rapçi Şanışer ile 20 ismin bir araya gelerek okuduğu ‘Susamam’ adlı şarkı, yayınladığı Eylül 2019’da taşıdığı mesajlarla gündem olmuştu. Şarkı hakkında bazı kişiler suç duyurusunda bulunmuştu.

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Rapçi Şanışer, şarkının bir yıl sonra yeniden gündeme gelmesi sonrası Twitter’dan paylaşımda bulundu. Şanışer, “#Susamam’ın yıldönümü bugün. Üzgünüm, müziğin bir şeyler değiştirebileceğine artık daha az inanıyorum. Ama yapmaya devam edeceğim. Zira elimden gelen tek şey bu” diye yazdı.

‘Susamam’a suç duyurusu

‘Susamam’ın yaratıcısı Şanışer: ‘Rap aynı zamanda böyle bir şey’ dedirtmek istedim

Rap’in içinin boş olmadığını anlatmak isteyen Şanışer’in 20 müzisyeni buluşturduğu şarkı: #Susamam

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