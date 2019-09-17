‘Susamam’a suç duyurusu

Çok sayıda ismin bir araya gelerek hazırladığı ‘Susamam’ isimli rap şarkısı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Hürriyet’in haberine göre, Rap’çi Şanışer ile 20 ismin bir araya gelerek okuduğu ‘Susamam’ adlı şarkı ve klibi hakkında bir vatandaş, İstanbul başsavcılığına dilekçe vererek şarkıyı söyleyen 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Asıl adı Sarp Palaur olan Şanışer ile bir araya gelen sanatçılar, Türkiye’nin sorunlarına değinilen şarkıyı bir kliple birlikte yayınlamıştı. Şarkı ses getirmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu.