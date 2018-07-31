Susam etkisi: Simit fiyatına yüzde 16 zam bekleniyor

Susamda bir yılda yaşanan yüzde 76’lık fiyat artışının ardından İstanbul’da 1.5 liradan satılan simidin fiyatının yüzde 16 artması bekleniyor.

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre, İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, simit fiyatının 1.75 TL olmasını teklif ettiklerini söyledi. Özdemir “Simidin bugünkü fiyatı 2013 yılında belirlendi. O tarihten beri un, yağ, susam, pekmez fiyatları arttı. Tüm bunlar hesaba katıldığında simidin bugün 2 lira olması gerekir” dedi.

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İstanbul’da 1.5 liradan satılan simidin fiyatının yüzde 16 artması bekleniyor.

Un fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiğini savunan Özdemir, “Özellikle unda fiyatlar çok esnek. Simidin bugünkü fiyatı 2013’te belirlendi. O günlerde unu 75 TL’den alıyorduk, şimdi 110 TL’den satın alıyoruz. Herkes kendi isteğine göre fiyatı yükseltebiliyor. Durum böyle olunca da, esnafımızın maliyetleri artıyor. Yetkililer, esnafın mağduriyetini gidermek için undaki fiyat artışını kontrol altına almalı” diye konuştu.

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Özdemir, piyasadan aldıkları susamların yüzde 90’nın ithal olduğunu aktardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 1988 yılında Türkiye’de 940 bin dekarlık alanda susam ekimi gerçekleşirken, bu rakam 2017 yılında 280 bin 316 dekara düştü.

1988’de 45 bin ton susam üretiminin olduğu Türkiye’de 2017 yılına gelindiğinde ise üretim 18 bin 410 tona indi. 29 yılda susamın ekildiği alan yüzde 70 azalırken, bu dönemde üretim de yüzde 59 oranında geriledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, susam tohumu ithalatının yüzde 93’ünün Afrika’dan gerçekleştirildiğini, Nijerya’nın tüm ithalatın yüzde 46’sını oluşturduğunu söylemişti.