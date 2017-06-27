Süryani cemaati mülklerinin Diyanet’e devrine tepkili: Diğer azınlıklara yayılabilir

Mardin’de aralarında kiliselerin de bulunduğu Süryanilere ait bazı mülklerin önce Hazine’ye ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi, Süryani cemaatinin tepkisini çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan başkanlığındaki CHP heyeti, Mardin’in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı’nda Turabdin Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş, Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün, Süryani Avukat Rudi Sümer ve cemaat temsilcileriyle görüştü.

Görüşmede, cemaat mülklerinin devredilmesinin kaygı yarattığını belirten Süryani cemaati temsilcileri şu uyarıda bulundu: “Süryani cemaati, Türkiye’deki çalkantılı süreçten dolayı zaten çok azalmıştı. Bu karar, Türkiye’deki Süryanilerin varlığına ağır bir darbe vuracaktır.”

Süryani temsilciler, hukuki süreç başlattıklarını belirterek, sorunu diyalogla çözmek istediklerini aktardı.

Tüm azınlıklar için adalet

CHP’li Doğan da Süryani cemaatine ait mülklerin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinin, Lozan Anlaşması’na aykırı olduğu uyarısında bulundu.

Doğan, “Bugün, Süryanilere yönelik yapılan bu uygulamanın yarın tüm azınlık gruplarına doğru genişletileceği endişesi içindeyiz. Tüm azınlıklar için de adalet istiyoruz” dedi.

CHP’li vekil şunları kaydetti: “Lozan Antlaşması Türkiye’deki farklı etnik ve dini kültürel varlığının korunması garanti altına almıştır. Hatta bu varlığın geliştirilmesi taahhüt edilmiştir. Bu uygulama öncelikle Lozan Antlaşması’na aykırıdır. Bu bir malvarlığı meselesi değil kimliğini koruma meselesidir. Burada söz konusu olan kültürel ve tarihi mirastır. AKP hükümetinin 2008 yılında Vakıflar Kanunu’nda yaptığı değişiklikle azınlık vakıflarının mülk edinmesinin önündeki engeller kısmen kaldırılmıştı. Bugüne kadar da bir kısım mülkler iade edilmişti. Ancak iade edilmeyi bekleyen çok sayıda mülk var.”

‘Diyanet’in bütçe sorunu mu var?’

AKP’nin bu değişikliği ‘toplumun belli kesimlerinin sempatisini kazanmak’ için gerçekleştirdiğini belirten Doğan, ‘manidar’ bir soru da sordu: “Türkiye’de en fazla bütçe ayrılan kurumlardan biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçe sorunu mu vardır? Maddi sıkıntı mı yaşamaktadır ki Mardin’deki Süryanilerin malına mülküne el konulmuştur?”