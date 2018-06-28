Survivor kameramanı Dominik’te öldürüldü: Gaspçılar bıçakladı

TV 8’de yayınlanan Survivor programının kameramanlarından Alper Baycın, Dominik’te çantasını gasp etmeye çalışan iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Hürriyet’in haberine göre, TV8’in Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden yarışma programı Survivor ekibinde görevli 24 yaşındaki Alper Baycın, dün işten çıktıktan sonra Las Terrenas bölgesinde iki kişinin saldırısına uğradı. Alper Baycın, çantasını gasp etmeye çalışan iki saldırgana direnince arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında saldırganlardan biri Baycın’ı kalbinden bıçakladı. Baycın, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı. Baycın’ın nişanlı olduğu öğrenildi.

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Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, olayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada açıklamada “Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim” dedi.