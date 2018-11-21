Survivor değil gerçek: Hollanda’da kovulacak personeli çalışanlar seçti

Hollanda’da ekonomik sıkıntıya düşen bir şirket, işten çıkarılacakları şirket çalışanlarının oylarıyla belirledi.

Euronews’ün haberine göre, pazarlama ve danışmanlık şirketi Keytoe birkaç büyük müşterisini kaybetti.

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Yeni müşteriler şirketin devamlılığını sağlamak için yeterli olmayınca işten çıkarmanın kaçınılmaz olduğu aktarıldı.

45 çalışanından beşinin işten çıkarılması doğrultusunda karar alınırken, işten çıkarılacakları belirlemek için personelden oy kullanmaları istendi.

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Çağrılan personel gitmesini istediği bir ya da birden fazla ismi yazdı. Bir şirket çalışanı “Maaşlar halka açık, bu yüzden tasarrufları değerlendirmek kolaydı ve devam eden önemli projeleri, onları yürüten insanları da hesaba kattık” dedi.

İşini kaybeden 23 yaşındaki Raphael Schuler ise kararın çalışma arkadaşları tarafından alınmasının kovulmaktan çok daha ağır olduğunu söyledi.

Schuler “Kriterler objektif, son zamanlardaki performansımızı baz alıyorlar. Ama belki de son günlerde bir şey yaşadım, kafamı meşgul eden bir şeyler oldu ve bu da performansımı etkiledi. Patron konuya daha hakim olduğu için daha iyi bir karar alırdı diye düşünüyorum. Oy veren çalışanların elinde tüm kartlar yoktu” dedi.