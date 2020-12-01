Sürüngen ve küçük hayvanlara özel ‘eko-köprü’: Karşıdan karşıya geçerken ezilmesinler diye yapıldı

Hindistan’ın dağlık Uttarakhand eyaletindeki yetkililer, trafiğin yoğun olduğu bir otoyolda karşıdan karşıya geçerken ezilmemeleri için sürüngenler ve küçük hayvanlara özel köprü inşa etti.

Fotoğraf: BBC

Bambu ve çimenden yapılan ve ağaçaların arasına kurulan 27 metre uzunluğundaki ‘eko-köprü’nün türünün ilk örneği olduğu belirtildi.

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Orman müdürlüğünde çalışan Çander Şekar Coşi, çok sayıda sürüngen ve küçük hayvanın geçmişte karşıdan karşıya geçerken ezildğini anımsatarak, yolun etrafına kamera da yerleştirildiğini söyledi.

Coşi, “Bu ormanda filler, leoparlar, geyikler yaşıyor. Sürücüler onları uzaktan görüp yavaşlıyorlar ancak yılan, kertenkele, sincapları göremiyorlar” dedi.

Hayvanlara özel köprü onlardan önce turistlerin ilgi odağı oldu. Çok sayıda turist selfie çekmek için köprünün bulunduğu noktaya akın etti.

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Köprünün sürüngenlerin ve küçük hayvanların da ilgisini çekeceğini ve onlar tarafından kullanılacağını umduklarını belirten Coşi, ezilme tehlikesi konusunda bir farkındalık oluşacağını düşündüklerini ifade etti.