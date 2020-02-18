Sürücüsünün markete gitmek için park ettiği TIR hareket ederek bariyere çarptı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, akaryakıt istasyonu önünde sigara almak için park eden Cemil Deniz’in kullandığı TIR hareket ederek beton bariyere çarptı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, D-130 karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyreden TIR’ın sürücüsü Deniz, sigara almak için bir akaryakıt istasyonu önünde durdu. O, markete girdiği sırada TIR, kontrolsüzce ilerleyerek karayolunda bulunan refüjdeki beton bariyere çarparak durdu.

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Kaza sonrası yol kısa süreliğine iki yönlü trafiğe kapatıldı. TIR, yoldan kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.