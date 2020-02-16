Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet yedi araca çarptı: Üç yaralı

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki yedi otomobile çarptı. Kamyonet ve otomobillerin hurdaya döndüğü kazada biri ağır üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi’nde saat 04:00 sıralarında meydana geldi. Civardaki evlerde oturan ve gürültüyle uyanan araç sahipleri hurdaya dönen otomobillerini görünce şok yaşadı.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin kamyonetin şoförü olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gürültüyle uyandıklarını belirten bir otomobil sahibi şunları söyledi: “Uykudaydık. Birden bire ses duyunca uyandık. Çıktık bir baktık, yerde bir kişi yatıyor. Birisi çok ağırdı, birisi hafif yaralıydı. 112’yi aradık. 112 geldi hastaneye gönderdik. Toplamda üç kişi vardı. Şoför hafif yaralıydı. Bir tanesi ağır yaralıydı. Birinin ise ayağı kırılmıştı. Yedi tane otomobile hasar verdi.”