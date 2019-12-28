Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR mobilya mağazasına girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bosna-Hersek’in Eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in Saraybosna’daki anıt mezarını ziyaret etti. İzzetbegoviç’in Bosna-Hersekliler için en önemli önder olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Buna benzer örneği de biz, kendi topraklarımızda, yine Balkanlar’ın bir çocuğunun önderliğiyle yaşadık; o da Mustafa Kemal Atatürk. O da zor koşullarda ülkemize önderlik etti, ülkemize ışık tuttu ve hala geçerli olan; ‘Yurtta barış dünyada barış’ cümlesini bize miras bıraktı. Böyle güzel liderlerin, bugünkü evlatları olarak, sizler ülkenize hizmet ediyorsunuz, bizler de ülkemize hizmet ediyoruz. Şanslıyız. Ama bu şansı daha ileriye taşımak adına da çok çok çalışmalıyız onlara layık olabilmek için” dedi.