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Yaramazlara biraz batar!

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR mobilya mağazasına girdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR mobilya mağazasına girdi. Arata sıkışan sürücü Uğur Akgül itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Fotoğraflar: DHA

Kaza, sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesinde Bursa-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir’den Bursa yönüne giden Akgül yönetimindeki TIR’ın yaptığı kazayı görenler yardım istedi. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza mahalline sevk edildi.

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Akgül, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. TIR, çekici ile olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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