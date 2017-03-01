Sürücüsüne küfreden Uber’in sahibi özür diledi: Utandığımı söylemek hafif kalır

Akıllı telefonlar için üretilen taksi uygulaması Uber’in sahibi Travis Kalanick, bir sürücüsüyle yaptığı tartışmanın görüntülerinin yayınlanmasının ardından özür diledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Kalanick’in bindiği Uber taksisindeki görüntülerde Kalanick’in, ücretlerin düşmesinden ötürü gelirinin azalmasından şikayet eden şoför Fevzi Kamel’e birkaç kez küfrettiği belirlendi. Tartışmada, Kalanick 37 yaşındaki şoföre, “Bazıları sorumluluk almayı sevmiyor… Başlarına gelen her b.. için başkalarını suçluyorlar, İyi şanslar” diyor.

Görüntülerin ABD basınında yayınlanmasının ardından Kalanick çalışanlarına bir e-postay göndererek hareketinden utanç duyduğunu ve artık büyümesi gerektiğini kabul ettiğini yazdı: “Utandığımı söylemek çok hafif kalır. Lideriniz olarak görevim size yol göstermek… ve bu da hepimizi gururlandıracak şekilde davranmakla başlar. Ben ise böyle davranmadım ve sözlerim örtbas edilemez.”

Uber’in patronu ilk kez liderlik eğitimi alması gerektiğine ikna olduğunu ve alacağını da ekledi.