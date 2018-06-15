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Yaramazlara biraz batar!

Suruç’ta son durum: Hayatını kaybedenlerin sayısı dörde çıktı

Suruç’ta silahlı kavgada yaralanan ve Gaziantep’te tedavi gören esnaf Esvet Şenyaşar (64) akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Esvet Şenyaşar’ın da ölümüyle, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükselmiş oldu.

Fotoğraf: DHA

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın dünkü seçim gezisi sırasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüşmüş, AKP’li Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız ve esnaf Esvet Şenyaşar’ın oğulları Adil Şenyaşar (29) ve Celal Şenyaşar (35) yaşamını yitirmişti.

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Ölen Adil Şenyaşar ve Celal Şenyaşar’ın cenazeleri bugün ilçe mezarlığında toprağa verildi.

DHA’nın haberine göre, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Esvet Şenyaşar’ın cenazesinin, otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği, gece veya yarın Suruç’ta toprağa verileceği bildirildi.

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Sabah değişti

Dün gece ajanslar ölü sayısını dört olarak bildirmiş, ancak bugün sabah geçilen haberlerde yaşamını yitirdiği açıklanan dört kişiden birisinin, ‘hastanede yapılan kalp masajı ile yaşama döndürüldüğü’ açıklanmıştı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, kavgaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü belirtmişti. Başsavcı Doğan, dünden itibaren bazı kişilerin bilgisine başvurulduğunu ve şu an için gözaltı bulunmadığını, ancak olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle üç kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını kaydetmişti.

’25 yıllık esnafı PKK’lı gibi göstermeye çalışıyorlar’

Olayla ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP’li vekilin kardeşinin PKK’lılar tarafından öldürüldüğünü söylemişti. Başbakan Binali Yıldırım, “Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var” derken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ‘saldırı’nın hazırlandığını öne sürmüştü.

Hayatını kaybeden Esved Şenyaşar ile Fadıl Şenyaşar’ın kuzeni Ahmet Yetkin ise iki akrabasının da hastanede silah ve oksijen tüpüyle saldırıya uğradığını söylemiş, “25 yıllık esnaf olan akrabalarımı PKK’lı gibi göstermeye çalışıyorlar. Madem PKK’lıydılar, devlet bunca yıldır onları neden yakalamadı” diye konuşmuştu.

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