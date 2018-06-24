Suruç’ta müşahitler darp edilmişti: YSK başkanı gerekli girişimlerde bulunmuş

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Suruç’taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur” dedi.

Geçen hafta Suruç’ta dört kişinin öldüğü silahlı kavgayla gündeme gelen AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakını grupların bölgede okulları gezerek blok oy kullandığı, kendilerine karşı çıkan müşahitleri darp ederek sandıklardan uzaklaştırdığı bildirilmişti.

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Şanlıurfa’daki blok oy kullanma ve darb olaylarını Diken’in ulaştığı yerel kaynakların yanı sıra HDP ve CHP’nin bölgede seçim güvenliğiyle ilgili görevlendirdiği yetkililer de teyit etmişti.