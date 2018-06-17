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Yaramazlara biraz batar!

‘Suruç’ta can güvenliği yok’: İnceleme için bölgeye gitmek isteyen 25 kuruma engel

 

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan, dört kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından bölgeye gitmek isteyen 25 kuruma ‘can güvenliği’ gerekçesiyle izin verilmedi.

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel’in haberine göre Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği (İHD), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), KESK ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı, incelemelerde bulunmak üzere Suruç’a gitmek istedi.

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Suruç’a gitmek üzere Diyarbakır Otogarı’nda bir araya gelen kurum yetkililerinin önü polislerce kesildi. Çok sayıda çevik kuvvet ve zırhlı aracın sevk edildiği yerde emniyet güçleri ile görüşen kurum temsilcilerine, herhangi bir yasak olmadığı fakat ‘can güvenliği’ gerekçesiyle gidişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

Kurum temsilcileri bunun üzerine basın açıklaması yaptı.

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