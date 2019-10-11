Diken

Yaramazlara biraz batar!

Suruç’a havan atıldı: İki sivil hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine havan mermisi düşmesi sonucunda iki sivil hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre havanlardan biri bir eve isabet etti. Evdeki iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı.

Reklam

Üç havan mermisi de boş araziye düştü.

Sınır ilçelerinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı yediye çıktı

Böylece Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından bu yana sınır ilçelerine düşen havan ve roketler nedeniyle hayatını kaybeden sivillerin sayısı yediye çıktı. Bunlardan beşi çocuk.

İlk olarak Akçakale’de Suriye uyruklu dokuz aylık Muhammed Omar ve vergi dairesi gelir uzman yardımcısı Cihan Güneş hayatını kaybetmişti.

Reklam

Ceylanpınar’da 11 yaşlarındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş yaşamını yitirmişti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde de 48 yaşındaki Fatma Yıldız ve 12 ve 15 yaşındaki Emine ve Leyla Yıldız hayatını kaybetmişti.

SON HABERLER

Trump: Türkiye oyunu kuralına göre oynamazsa, çok sert vuralım diyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı ‘Barış Pınarı’ harekatı ile ilgili olarak, “Her iki tarafla da görüşüyorum, kuralına göre oynamazsa Türkiye’ye hem finansal olarak hem de yaptırımlarla çok sert vuralım diyorum! Yakından izliyorum” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...