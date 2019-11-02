Suruç saldırısı davası: Davutoğlu’nun dinlenmesine ilişkin talep reddedildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyon (SGDF) üyesi 33 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısının 12’nci duruşmasında, Baro Başkanı Abdullah Öncel, ağustos ayında “Konuşursam kimsenin yüzüne bakamazlar” diyen dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme talebi reddetti.

Fotoğraf: DHA

20 Temmuz 2015’te, Suruç’taki Amara Kültür Merkezi bahçesinde Ayn El Arab’a yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen SGDF üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada, IŞİD saldırısında 104 kişi de yaralanmıştı.

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Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Garı’nda düzenlenen saldırıyla ilgili tutuklu olan Yakup Şahin ile Suriye’de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 140’ar kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 213 sayfalık iddianamede, bombalı saldırıyı Abdurrahman Alagöz’ün düzenlediği belirtilmişti.

Davanın 12’nci duruşması, Hilvan ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce görüldü. Jandarmanın yoğun önlem aldığı duruşmaya, saldırıdan yaralı kurtulanlar, hayatını kaybedenlerin aileleri ile HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ömer Öcalan ve Ayşe Sürücü katıldı.

10 Ekim 2015’te Ankara’daki tren garında düzenlenen saldırının davası ile bu davadan tutuklu olan Yakup Şahin, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada ölenlerin yakınları ile tanıkların ifadeleri alındı.

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‘Davutoğlu ne biliyorsa anlatsın’

Saldırıda yaşamını yitiren Murat Yurtgül’ün annesi Şemsi Yurtgül söz alarak, “Davutoğlu, ‘Konuşursam kimsenin yüzüne bakamazlar’ dedi. Buraya getirilsin ve ne biliyorsa anlatsın” dedi.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel de mahkemenin cesur bir adım atarak dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar vermesi gerektiğini bildirdi. Türkiye’nin IŞİD’lilerin Suriye’ye geçişine göz yumduğunu öne süren Öncel şöyle devam etti: “Eğer bu geçişler engellenmiş olsaydı, bu patlamalar yaşanmayacaktı. Bu süreçte sorumluluğu olan herkesin dinlenmesi lazım ve ifade vermesi gerekiyor.”

Fotoğraf çeken imam hakkında suç duyurusu

Duruşmada, ayrıca, o dönem Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde imamlık yapan ve patlamanın yaşandığı gün Suruç’ta yaralılar ile çevrenin fotoğraflarını çekerken yakalanan Abdullah Ömer Aslan hakkında, mağdurların suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Avukatlardan Sevda Çelik Özbingöl, Aslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasının önemli bir adım olduğunu ancak bugüne kadar hakkında bir yakalama kararı dahi çıkarılmadığını, Aslan’ın dosyasının hızlıca birleştirilerek, tutuklama kararı verilmesini talep etti.

‘Sanık sandalyelerini doldurun’

Patlamada yaşamını yitiren İsmet Şener’in kızı Dilek Şener şunları söyledi: “Biz bu sanık sandalyelerin doldurulmasını talep ediyoruz. Gerçekten işinizi yapsanız, bu sandalyeler boş kalmazdı. Geçen hafta bir poşetin içinde babamın kanlı gömleğini aldım. İçinden bir sürü bilye çıktı. Babamın katilini çıkarın.”

Bir sonraki duruşma 31 Ocak 2020’de

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Davutoğlu’nun tanık sıfatıyla dinlenmesi ve Abdullah Ömer Aslan’ın tutuklanması yönündeki talepleri reddetti.

Mahkeme, eksik olan görüntülerin tekrar istemesine, Yakup Şahin, İlhami Balı ve Deniz Büyükçelebi’nin malvarlıklarının araştırılmasına karar vererek, duruşmayı 31 Ocak 2020 tarihine erteledi.