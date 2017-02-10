‘Suruç katliamı’nda üç şüpheli için 104’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

33 yurttaşın yaşamını yitirdiği ‘Suruç katliamı’ nedeniyle üç şüpheli hakkında 104’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

IŞİD’in 20 Temmuz 2015’te düzenlediği intihar saldırısında 70 yurttaş da yaralanmıştı.

Yakub Şahin, İlhami Balı ve Deniz Büyükçelebi adlı şüpheliler hakkında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme’ suçlarından 34’er kez, ‘tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs etme’ suçlarından 70’er defa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

213 sayfalık iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.