Suruç belediye başkanı HDP’li Çevik tutuklandı

Şule Çet’in ölümüyle ilgili davada, savcı, sanık Çağatay Aksu’nun ‘kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘alıkoyma’ suçlarından müebbet, diğer sanık Berk Akand’ın ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapsini istedi. Duruşmada Çet’in erkek arkadaşı tanık olarak dinlendi.