Sürrealist ressam Dali’nin mezarı açıldı: ‘Bıyıkları hala duruyor’

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Babalık testi için mezarı açılan efsanevi sürrealist ressam Salvador Dali’nin bıyığının hala bozulmadığı belirtildi.

Guardian’da yer alan habere göre Dali’nin mezarının açılmasının sebebi 61 yaşındaki Pilar Abel isimli bir falcının, Dali’nin tek çocuğu olduğunu iddia etmesi üzerine DNA testi yapılacak olması.

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Falcı uzun bir süredir bu iddiayı dile getirmiş ancak hukuki bir hamle yapılmamıştı. Abel, yüzünün Dali’ninkine benzediğini düşünüyor.

Dali ve Abel’in DNA’ları karşılaştırılacak. Bu yüzden mezarı açıldı.

‘Saçlarını da görebiliyordunuz’

Dali’nin cenazesini mumyalayan Narcis Bardalet, sürrealist ressamın bıyığını bir kez daha gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, “Bıyığı hala bozulmamış. Bu bir mucize” diye konuştu.

Bardalet, Dali’nin yüzünü gördüğü anda hissettiklerini de, “Yüzü ipek bir mendille kaplıydı, muazzam bir mendille. Kaldırdığım zaman bıyığının bozulmadığını görünce mutlu oldum. Yeri epey değişmişti. Saçlarını da görebiliyordunuz” diye anlattı.