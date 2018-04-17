Suriye’ye yeni füze saldırısı: Bu kez ABD vurmadı, olağan şüpheli İsrail

Suriye hava savunma sisteminin Humus vilayetindeki Şayrat Hava Üssü’nü dün gece hedef alan füzeleri düşürdüğü açıklandı.

​Suriye resmi haber ajansı SANA, “Suriye hava savunma sistemi, Humus üzerinde hava sahasını ihlal eden füzeleri etkisiz hale getirdi” derken, füzenin kaynağına dair bir ayrıntı vermedi.

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Sputnik’e konuşan bir askeri kaynak, fırlatılan ve etkisiz hale getirilen füze sayısının 10 olduğunu söyledi.

Geçen hafta sonu Şam’a Britanya ve Fransa’yla birlikte füze saldırısı düzenleyen ABD son saldırıyla ilgisi olmadığını bildirdi. Pentagon Sözcüsü Eric Pahond, “Şu anda bu bölgede ABD askeri hareketliliği yok” dedi.

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Humus bölgesini İsrail uçakları zaman zaman hedef alıyor. Geçen hafta İsrail’in F-15 jetleri Humus bölgesindeki bir başka askeri üsse saldırı düzemişti. ​Bazı yerel basın kaynakları da füzelerin Suriye’ye Lübnan’ı geçerek ulaştığını belirtti. Bu bilgi de füzelerin İsrail istikametinden geldiğini gösteriyor.

İsrail düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yapmıyor.