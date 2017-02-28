Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

‘Suriye’ye yaptırım’a Rusya ve Çin vetosu: Barış görüşmelerine zarar verir

 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşülen Suriye’ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarı veto edildi.

Fotoğraf: Reuters

Fransa ve Britanya tarafından sunulan tasarı, altı yıldır süren iç savaşta kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Suriye hükümetine yaptırım uygulanmasını öngörüyordu.

Tasarı Rusya ve Çin’in oylarıyla veto edildi. Rus yetkililer, Fransa ve Britanya’nın teklif ettiği tasarının, Cenevre’de geçen hafta başlayan barış görüşmelerine zarar vereceğini belirtti.

Tasarının kabul edilmesi için en az dokuz oyun yanısıra, ABD, Fransa, Rusya, Britanya ya da Çin’den herhangi birinin veto etmemesi gerekiyordu.

ABD: Utanç verici

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, veto kararını şu sözlerle değerlendirdi: “Rusya ve Çin bugün acımasız ve savunulamaz bir seçim yaptı. Karar tasarısı utanç verici bir şekilde kabul edilmedi.”

Haley, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin’in gerçekleri görmezden geldiğini belirterek, “Rusya ve Çin bugün acımasız ve savunulamaz bir seçim yaptı. Karar tasarısı utanç verici bir şekilde kabul edilmedi” diye konuştu.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da “Suriye’de hayatları mahvedilen, zehirlenen çocuklar için harekete geçmek istedik ama vetolar yüzünden bir kez daha başarısız olduk” dedi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 28 Şubat 2017

1- Erdoğan, Hürriyet’e ateş püskürdü: Terbiyesizlik, bedelini ağır ödeyecekler
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberi ‘terbiyesizlik’ ve ‘seviyesizlik’ diye niteleyerek, “Kim bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecekler” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...