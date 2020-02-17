Suriye’ye sevkiyat devam ediyor

Suriye’de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’in güneyi ve doğusuna askeri personel ve zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Sınırı geçen çok sayıda askeri personel, zırhlı personel taşıyıcı, tank, obüs, zırhlı iş makinesi ve komandolar konvoy halinde görev yerlerine konuşlandırılıyor.

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Şubat ayının ilk haftasında Suriye hükümet güçleri tarafından TSK’nın gözlem noktalarına iki kez topçu saldırısında bulunulmuş, 12’si asker biri sivil toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye bu saldırılar üzerine bölgeye mühimmat sevkiyatı yapmaya başlmış, Rusya ise bu yığınağın ‘durumu daha da kötüleştirdiğini’ belirtmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise ‘gerekirse Suriye’yi İdlib’den zor kullanarak geri çekeceklerini’ söylemişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad muhaliflerinin son kalesi haline gelen İdlib’in güneyi ve doğusu, son aylarda Suriye güçlerinin yoğun bombardımanına maruz kaldı. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 800 binden fazla kişi İdlib’i terk ederek Türkiye sınırına yöneldi.