Suriye’ye göre ABD’nin ‘kimyasal saldırı’ iddiası ‘zemin hazırlığı’ 

ABD’nin kimyasal saldırı hazırlığında olmakla suçladığı ve “Bedelini ağır öder” diyerek tehdit ettiği Suriye iddiaları yalanladı.

‘Başlatılacak diplomatik savaşın göstergesi’

Suriye hükümetinin hiçbir zaman kimyasal saldırı düzenlemediğini ve gelecekte de asla düzenlemeyeceğini söyleyen Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar, ABD’nin açıklamasının BM’de başlatılacak diplomatik savaşın bir göstergesi olabileceğini dile getirdi.

‘Yeni saldırı niyetinin belirtisi’

Sputnik’e konuşan Suriye Yüksek Eğitim Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Departmanı Direktörü Akil Mahfud ise, “Bu iddia öncelikle Şam ve müttefiklerine karşı yeni saldırı ve gerilimi tırmanma niyetinin belirtisi. İkincisi, bu Moskova ve Lavrov’un, Washington’un teröristlere taviz verdiği ve El-Nusra’yı teğet geçemeye çalıştığı yönündeki ifadelere yanıt” dedi.

Suriye’nin müttefiklerinden Rusya da ‘kimyasal saldırı hazırlığı’ iddialarına karşı çıktı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye hükümetine yöneltilen tehditlerin ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

Beyaz Saray’ın ardından Pentagon

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’ın dünkü açıklamasının ardından bugün de ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin Şayrat Hava Üssü’nde yeni ve büyük bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

AA muhabirine konuşan Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway “Suriye rejiminin diğer bir büyük kimyasal saldırıya hazırlandığına dair belirtiler görüyoruz” dedi.