Suriye’nin tonu sertleşti: Hava sahasındaki Türk hedefleri yok etmeye hazırız

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, ülkenin hava sahasında ‘herhangi bir Türk hedef’i yok etmeye hazır olduklarını söyledi.

Devletin resmi ajansı SANA’nın haberine göre Türkiye’nin Afrin operasyonu öncesi gazetecilere konuşan bakan yardımcısı, Afrin’e olası bir ‘saldırı’nın Suriye’nin egemenliği ve toprak selametine açık bir ihlal niteliği taşıyacağını ifade etti.

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Mikdat, operasyonun uluslararası kanun ve kararlara da aykırı olduğunu belirterek Türkiye’nin ‘düşmanca hareket ya da herhangi bir operasyon başlatmasına karşı Suriye’nin uygun gördüğü şekilde karşı koyacağını’ dile getirdi.

Bakan yardımcısı, Suriye hava güçlerinin tam gücünü geri kazandığını savunarak ülkenin hava sahasına giren Türk hedeflerini ‘yok etmeye’ hazır olduklarını aktardı.

Mikdat, ‘Suriye hava sahasını ihlal edecek Türk hava güçlerinin kendilerini gezintide oldukları düşüncesine kapılmamaları gerektiğini’ söyledi.

Türkiye, operasyon öncesi hava sahası konusunda Rusya ve İran’la görüştüğünü bildirmişti.