Suriye’nin petrol tesislerine ‘drone’ saldırısı: Büyük hasar var

Suriye Petrol ve Maden Bakanlığı, Humus şehrinde ‘drone’larla düzenlenen saldırılarda devlete ait üç petrol ve doğalgaz tesisinin hedef olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, şehrin farklı bölgelerinde eş zamanlı düzenlenen saldırılarda ülkenin iki petrol rafinerisinden biri konumundaki rafineri ve iki doğalgaz tesisi hasar gördü.

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Yetkililerin terör saldırısı olarak duyurdukları olay sonrası rafineride üretime ara verildi. Rafineri yöneticisi Haitham Musawkar yaptığı açıklamada saldırı sonrası tesiste yangın çıktığını ve yangının birkaç saatin ardından kontrol altına alınmasıyla birlikte tamirat ve onarım çalışmalarının başladığını söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.