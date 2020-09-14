Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı: Bir personel hayatını kaybetti

Suriye’nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, bir personel hayatını kaybetti, bir personel de yaralandı.

Fotoğraf: AA

Türk Kızılay’ın açıklamasına göre, üzerinde ve tavanında Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki araca, Çobanbey- El-Bab arasında, plakasız iki araç içinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldı.

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Saldırı sonucu araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Türk Kızılay personeli yaşamını yitrdi, bir personel de yaralandı. Bir kişi de saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Çobanbey’de tedavi altına alınan yaralı personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ilk tedavisinin ardından Türkiye’ye sevk edileceği belirtildi.