Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilik ‘Sınır Koruma Gücü’ kuruluyor

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilik ‘Sınır Koruma Gücü’ kuracağını duyurdu.

Reuters’a bilgi veren koalisyon yetkilisi, ordunun yarısının YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) militanlarından oluşacağını kaydetti.

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DSG’nin kontrol ettiği bölgelerin sınırlarına konuşlandırılacak güçler koalisyon tarafından eğitildi. Kuvvetin Irak sınırından başlayarak kuzeyi kapsayacak şekilde Fırat Nehri boyunca uzanacağı bildirildi.

Koalisyon yetkilisi kuzeyde Kürtlerin, Irak sınırına yakın bölgelerde ise Arapların görev yapacağını ifade ederek yeni gücün amacının IŞİD’den artakalan tehditleri bertaraf etmek olduğunu kaydetti.

Yetkili, ‘Sınır Koruma Gücü’yle militanların daha profesyonel olacağını, koalisyon karşıtı saldırılara karşı geleceğini anlattı.

Türkiye tepkili

Devletin yayın organı AA, geçen hafta ABD’nin YPG militanlarından oluşan ‘Kuzey Ordusu’ kurulacağı yönünde bir haber yayınlamıştı.

ABD’nin Ankara büyükelçiliği maslahatgüzarı da haberden sonra Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak Türkiye’nin kuzeyde kurulacak bir orduya karşı çıktığı aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise iki gündür PYD’nin elindeki Afrin’e operasyon yapılacağı yönünde üst perdeden mesajlar veriyor.

Son olarak cumhurbaşkanı bugün bir kez daha operasyonu dile getirirken, koalisyon yetkilisinin Erdoğan’ın açıklamasından saatler sonra ordu kuracaklarını duyurması dikkat çekti.