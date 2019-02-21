Suriyelinin işyerini silah zoruyla devralmak isteyen altı kişi yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Suriyeli bir kişiye ait oto yıkamacıyı silah zoruyla devralmak istediği öne sürülen altı şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Orhangazi Mahallesi’nde bulunan işyerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Sokak üzerinde börekçi dükkanını işleten M.U., beraberindeki bir grupla bitişiğinde bulunan oto yıkama dükkanına geldi. M.U., burada çalışanların kafasına silah dayayıp işletmenin kendilerine devredilmesini istedi. Tehditler savuran M.U. ve beraberindeki şahıslar bir hafta sonra geldiklerinde işletmeyi devir alacaklarını söyleyerek dükkandan ayrıldı.

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Şahısların dükkandan ayrılmasının ardından, çalışanlar durumu işletme sahibi Suriyeli Manar Canaan’a aktardı. İşyeri sahibi de durumu polise bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine ekipler harekete geçerek şüphelilerin geleceği günü beklemeye başladı.

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Salı günü M.U. ve beraberindeki beş kişi, oto yıkamacıya geldiği esnada orada bulunan ekipler harekete geçti.

M.U.’nun silahına uzandığı esnada ekipler, şüpheliyi ve beraberindeki beş kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.