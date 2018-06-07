Suriyelilere ilişkin güncel rakamlar: Erkek sayısı kadınlardan 300 bin fazla

Haziran ayında güncellenen rakamlara göre Türkiye’de geçici koruma kapsamında 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunurken, erkek sığınmacı sayısı kadınlardan yaklaşık 300 bin fazla.

Medya takip kurumu Ajans Press’in derlediği bilgilere göre Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il 561 bin 159 kişiyle İstanbul. İstanbul’u 475 bin 782 kişiyle Şanlıurfa takip ederken, 445 bin 95 kişiyle de Hatay izledi.

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Yedi yılda 2 milyon haber

İncelemede 2011 yılından itibaren Suriyeli sığınmacıları konu alan 2 milyona yakın haber çıkışı tespit edildi. Son altı yıl içerisinde 276 bin 158 Suriyeli bebeğin Türkiye’de gözlerini açtığı bilgisi ön plana çıktı.

Suriyeli sığınmacılar konusu, son altı yıl içerisinde medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında.

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Türkiye’de İstanbul dışıda en çok Suriyeli sığınmacıyı barındıran diğer iller Bursa, Konya, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin ve Kilis. Söz konusu bütün illerde Suriyeli sığınmacı sayısı 100 binin üzerinde. 2017 sonu itibarıyla nüfusu 136 bin 319 olan Kilis’in 131 bin 109 Suriyeli sığınmacı barındırması dikkat çekti.

Suriyeli sığınmacı sayısı cinsiyet bakımından ele alındığında 1 milyon 943 bin 374 kişinin erkek, 1 milyon 640 bin 60 kişinin de kadın olduğu belirlendi.

Son üç yıl içindeki toplam rakamlar incelendiğinde 2016 yılındaki Suriyeli sığınmacı sayısının 2 milyon 834 bin 441, 2017 yılındaki Suriyeli sığınmacı sayısının ise 3 milyon 426 bin 786 olduğu saptandı.

Türkiye’den gidenler de var

Türkiye’den çıkış yapan Suriyeliler de var. Toplamda 13 bin 791 Suriyeli Türkiye’den ayrıldı. 5 bin 188 kişi Almanya’ya gitti. Almanya’nın ardından en çok tercih edilen ülke 2 bin 609 kişiyle Hollanda, 1837 kişiyle de Fransa.