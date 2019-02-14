‘Suriyeliler Avrupa’ya gönderilecek’ denince izdiham oldu: Çevik kuvvet dağıttı

Şanlıurfa’da Suriyelilerin Avrupa ülkelerine gönderileceği söylentisi bir derneğin önünde izdihama yol açtı. Suriyelileri çevik kuvvet dağıttı.

Fotoğraflar: DHA

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Suriye Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD- ASAM), Avrupa ülkelerine Suriyeli göçmen göndereceği söylentisi yayıldı.

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Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Suriyeli, dernek binası önünde toplandı.

Arbedede yere düşenler oldu.,

Dernek yöneticilerinin iddianın bir dedikodudan ibaret olduğunu söylemesine rağmen kalabalık dağılmadı. Çevik Kuvvet polisleri, bina önünde bekleyen Suriyelilerin evlerine gitmesi için uyarıda bulundu. Ancak kalabalık yine yerinden kımıldamadı.

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Bu kez polis kalabalığı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada demir korkuluk kırıldı. Yerlere düşen çok sayıda kişi, ezilmekten son anda kurtuldu.