Suriyeli tarikat, müritleri de alıp Türkiye’ye taşınmış: Dev cami ve külliye inşaatı

Suriye’de kurulu Haznevi tarikatının bütün müritleriyle Türkiye’ye göçüp yerleştiği ve Gaziantep’te dev bir külliye içinde cami inşaatına başladığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Can Ataklı’nın yazısından alınmıştır

Sözcü yazarı Can Ataklı perşembe günükü yazısında bir cami inşaatı fotoğrafı koymuş ve konuyla ilgili bir analiz yazmıştı. Ataklı bugünkü yazısında cami ile ilgili edindiği bilgileri aktardı.

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Caminin Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karpuzkaya köyü yakınlarında yapıldığını belirten Ataklı şöyle devam etti: “Suriye’de bulunan Haznevi tarikatı, olduğu gibi Gaziantep’e gelmiş. Artık geri dönmeyi de düşünmediği için buraya yerleşmeye karar vermiş ve çok büyük bir külliye yapmaya başlamış. İnşaatta tarikat üyesi işçiler çalışıyormuş ve bunlar hiçbir ücret almıyormuş.”

İnşaatta tepki gösteren Ataklı şu yorumu yaptı: “Suriye’den ‘güya Esat teröründen kaçıp gelenler’ tüm Türkiye’de yaşam biçimini bozarken, sağlanan iklimden yararlanan tarikatlar da Türkiye’yi cennet gibi görüyor. Çok merak ediyorum, o külliye ve caminin yapılması için izin alındı mı? Alındıysa kim hangi hak ve yetkiye dayanarak yabancı bir ülkenin tarikatına bu olanağı sağladı?”