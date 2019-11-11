Suriyeli örgüt ‘Beyaz Miğferler’i eğiten grubun kurucusu İstanbul’da ölü bulundu

‘Beyaz Miğferler’ olarak da adlandırılan Suriyeli acil yardım örgütünün eğitimini yapan grubun başında bulunan İngiltere vatandaşı James Le Mesurier İstanbul’da ölü bulundu.

James Le Mesurier (Fotoğraf: Twitter)

Komşusunun verdiği bilgiye göre, ‘Mayday Rescue’ adlı grubun kurucusu Le Mesurier, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki evinin yakınlarında ölü bulundu. Le Mesurier’nin nasıl öldüğü henüz belli değil.

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İstanbul Valiliği’nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili geniş kapsamlı tahkikat başlatıldı.”

Resmi adı Suriye Sivil Savunma olan ‘Beyaz Miğferler’ örgütünün, Suriye hükümet güçleri ve onları destekleyen Rusya’nın bombardımanına uğrayan kentlerde binlerce kişiyi kurtardığı bildiriliyordu. Rusya ise Suriye hükümeti ise örgütü dezenformasyon yapmakla suçluyor.

Hollanda’nın Amsterdam kentinde ve İstanbul’da merkezleri olan Mayday Rescue, Birleşmiş Milletler ve çeşitli ülkelerden yürüttüğü projelere kaynak sağlıyordu.

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Mayday Rescue, Le Mesurier hakkındaki sorulara cevap vermedi.