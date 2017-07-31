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Suriyeli mültecileri darp etmekle suçlanan dört askerden üçü tutuklandı 

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Hatay’ın Altınözü ilçesinde sınırı geçmeyen çalışan Suriyeli mültecileri darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan dört askerden üçü tutuklandı.


Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sınırı geçmeye çalışan Suriyeli bir grubun hudut birliğinde görevli askerler tarafından dövüldüğü ve hakarete uğradığı görülüyordu.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen dört askerden üçü tutuklanırken, biri serbest kaldı.

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