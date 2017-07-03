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Suriyeli mültecilerden ‘ev sahibine saygı’ isteyen belediye başkanı: Aksi takdirde en büyük zararı onlar görecek 


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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçedeki sahillerde ciddi tahribat ve çevre kirliliğine yol açmakla suçladığı Suriyeli mültecilerden ‘ev sahibine saygılı davranmalarını’ istedi.

Akgün, “Aksi takdirde yaşanabilecek huzursuzluklarda en büyük zararı mülteci kardeşlerimiz görecektir” dedi.

‘Misafir kültürüyle davranmalarını bekliyoruz’

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hürriyet’in haberine göre, ‘bazı’ Suriyeli mültecilerin ‘Türkiye Cumhuriyetinin değerlerine, Türk insanının değerlerine ters düşecek’ hareketlerde bulunmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren belediye başkanı şöyle devam etti: “Ülkemizde yaşayan tüm mültecileri misafirimiz olarak kabul ediyoruz. Bizim misafir olarak kabul ettiğimiz bu insanlarında misafir kültürüyle davranmalarını da kendilerinden bekliyoruz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Bu insanlar Türk insanının kültürel ve insani değerlerine saygı duyduğu müddetçe her iki tarafta huzurlu yaşamaya devam edecektir. Aksi takdirde yaşanabilecek huzursuzluklarda en büyük zararı mülteci kardeşlerimiz görecektir. Çünkü toplumumuz onlara karşı hoşgörüsünü kaybedecektir. Bunu dikkate alarak Suriyeli kardeşlerimiz Büyükçekmece sahilinde ve özellikle haftasonları yaşanan etik olmayan davranışların bir an önce bitirilmesi ve misafirlerimizin ev sahibine saygı duyarak hayatlarını idame ettirmelerini bekliyoruz.”


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