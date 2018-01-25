Suriyeli Kürtler: Soçi daveti almadık, Afrin’e saldırı devam ederken masada yokuz

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Suriye Kürtler, Soçi’deki kongre için resmi davet almadıklarını açıkladı.

‘Kuzey Suriye’deki otonom Kürt yönetiminin danışmanı’ sıfatıyla Reuters’e konuşan Badran Jia Kurd, ‘Afrin’e yönelik saldırı devam ederken’ Suriye’nin önde gelen Kürt gruplarının 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmayacağını ve savaşa yönelik çözümün görüşülemeyeceğini belirtti.

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Kurd, kongre için resmi davet almadıklarını da ekledi.

Dışişleri kaynakları: Soçi’ye YPG davet edilmedi

Reuters’a bilgi veren Türk diplomatik kaynaklar, Rusya ve İranlı yetkililere, ‘PKK’nın devamı örgütleri (YPG-PYD) Soçi’de görmek istemediklerini’ net bir dille aktardıklarını belirtti.

Kaynaklar, bu talebin her iki garantör ülke tarafından da kabul gördüğünü kaydetti.

Soçi zirvesine ilişkin yapılan son hazırlık toplantısında listelerin üstünden geçildiğini ve büyük oranda mutabakata varıldığını da söyleyen kaynaklar, “Katılımcılar konusunda listeler birkaç güne kesinleşecek. Mümkün olduğu kadar Suriye halkından her kesimden temsilci bulundurmayı amaçlıyoruz” dedi.

Aynı kaynaklar, toplantıya YPG ile ilişkisi olmayan Suriyeli Kürt grupların davet edileceğini, bu kapsamda Suriye Yüksek Müzakere Heyeti’ne katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi temsilcilerinin yanısıra Rusya’nın belirlediği aşiret ve sivil toplum temsilcilerinin Soçi’de olacağını kaydetti.

Suriyeli muhaliflerin bazılarının hala Soçi toplantısıyla ilgili tereddütleri bulunduğunu da belirten diplomatik kaynaklar, yaklaşık 1500-1600 kişilik bir katılım beklendiğini de söyledi.

Rusya: Kürtleri Türkiye’yle konuşuyoruz, siyasal sürece katılımlarını istiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soruya, “Rusya, (Kürt sorununu Türkiye’yle) elbette konuşuyor. Bunu, hem (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov hem de diğer Rus yetkililer yapıyor. Birkaç yıldır Kürt siyasi güçlerin Suriye’deki siyasal sürece dahil edilmesi için gereken her şey yapılıyor” diyerek yanıt verdi.