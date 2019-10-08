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Yaramazlara biraz batar!

Suriyeli Kürt yetkili: Savunma hattı oluşturmak için Şam’la görüşebiliriz

ABD’nin Türkiye sınırındaki bölgeden tamamen çekilmesi durumunda oluşabilecek güvenlik boşluğunu doldurmak isteyen Kürt yetkililer Şam ve Rusya ile görüşmelere başlamak istediklerini belirtti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı dün Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlenecek operasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti.

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Reuters ajansına konuşan üst düzey Suriyeli Kürt yetkili, Badran Jia Kurd, “ABD’nin bölgeyi özellikle sınıra yakın bölgeyi boşaltması durumunda Demokratik Suriye Güçleri (DSG) olarak biz tüm muhtemel olasılıkları göz önünde bulundurmak durumunda kalacağız” dedi.

Kurd şöyle devam etti: “Bu durumda bu boşluğu doldurmak ya da Türkiye’ye karşı bir savunma hattı oluşturmak için Şam ya da Rusya ile görüşebiliriz. Bu yolla ilerleyebilir ve boşluk oluşması durumunda çeşitli görüşmeler ve temaslar kurabiliriz.”

Trump 2018 yılının sonunda da ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı almış ve Kürtler yine bu durumda kalmıştı. DSG Şam ile görüşme kararı almış ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

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Son olarak, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Kürtlere ‘hükümet güçlerine katılma’ çağrısında bulunmuştu.

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