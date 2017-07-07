Suriyeli kadına tecavüz ve cinayet haberinde ‘güzelliğe’ takılan DHA’dan özür: Kaynağından iptal edildi

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Sakarya’da dokuz aylık Suriyeli hamile kadını tecavüz ettikten sonra 10 aylık çocuğuyla birlikte öldüren iki kişiye ilişkin haberde öldürülen kadının ‘güzelliğini’ vurgulayan Doğan Haber Ajansı (DHA), ifadenin ‘kaynağından iptal edildiğini’ belirterek, haberinden çıkardı.

Kaynarca ilçesindeki Birlik mahallesinde Birol K. ve Cemal B., tavuk kesimhanesinden iş arkadaşları olan 27 yaşındaki Halid Al-Rahmun’un evine dün gece kapıyı levyeyle kırarak girmişti. İki kişi, Al-Rahmun’un 20 yaşındaki dokuz aylık hamile eşi Emani Al Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun’u kaçırmıştı. Ormanlık alanda Emani Al Rahmun’a tecavüz edip öldüren iki adam, daha sonra 11 aylık çocuğu da öldürmüştü.

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‘Üzgünüz, özür dileriz’

Bu haberi geçen DHA’nın haber metninde “Öldürülen Suriyeli kadının güzelliği ile dikkat çektiği, komşusu olan Birol K’nın bu nedenle olayı gerçekleştirmiş olabileceği öğrenildi” ifadeleri yer alıyordu.

Söz konusu ifadelerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından DHA, ‘Takipçilerimizin dikkatine’ başlıklı bir duyuru yayınlayarak, ilgili cümleyi haberden kaldırdığını açıkladı.

Tepki çeken ifadelerin ‘değişik kaynaklardan’ geldiğini belirten DHA, açıklamasında şöyle dendi: “Bu haberlerimizden soruşturma haberi içinde yer alan bir cümlelik bölümün kaynağından iptal edildiği bilgisi abonelerimize kısa sürede bildirilmiştir. Farklı yorumlara neden olan bu cümle nedeniyle üzgünüz. Özür dileriz. Canilerin cezalandırılması, böylesine bir vahşetin bir daha olmaması için gereken tüm önlemlerin alınması en büyük dileğimizdir.”