Suriyeli hamile kadının eşini de öldürmeyi planlamışlar: Hava aydınlandı, erteledik

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dokuz aylık hamile Suriyeli Mefta Emani’yi 10 aylık bebeğiyle birlikte vahşice katlettiğini itiraf eden iki zanlının ifadeleri ortaya çıktı.

Kaynarca ilçesinde yaşayan Cemal Bay ve Birol Karacal, Suriye’deki iç savaştan kaçıp eşiyle Türkiye’ye gelen 20 yaşındaki dokuz aylık hamile Emani el Rahmun ve 11 aylık oğlu Halaf el Rahmun’u kaçırmış, kadına tecavüz ettikten sonra çocuğuyla birlikte öldürmüştü.

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Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, aileyle aynı apartmanda oturan katil zanlıları Cemal Bay ve Birol Karacal, ifadelerinde Emani el Rahmun’un eşi Halid Al-Rahmun’u da ‘kendilerini şikayet edeceğini’ düşünerek öldürmek istemiş ancak hava aydınlandığı için gerçekleşmemiş.

Öldürdükleri dokuz aylık hamile Emani el Rahmun ve 11 aylık oğlu Halaf el Rahmun’un cansız bedenlerini toprak sert olduğu için kazıp gömemediklerini ve battaniye sarıp üzerine ot ve toprak attıklarını anlatan zanlılar, Rahmun’u öldürmeyi ‘ertelediklerini’ belirtti.