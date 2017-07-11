Suriyeli hamile kadının eşi ifadeleri yalanladı: Her gün yemeğimizi paylaşırdık

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 10 aylık bebeğiyle öldürülen hamile Suriyeli Emani el Rahmun’un eşi Halid el Rahmun, katillerle aralarında husumet olmadığını söyledi.

Kaynarca ilçesinde yaşayan Cemal Bay ve Birol Karacal, Suriye’deki iç savaştan kaçıp eşiyle Türkiye’ye gelen 20 yaşındaki dokuz aylık hamile Emani el Rahmun ve 10 aylık oğlu Halaf el Rahmun’u kaçırmış, kadına tecavüz ettikten sonra çocuğuyla birlikte öldürmüştü.

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İdlib’te AA’ya konuşan el Rahmun, “Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda bir husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık” dedi.

Sakarya’daki evini görmeye dayanamayacağını söyleyen el Rahmun, sadece eşinin ve bebeğinin kıyafetlerini alarak, Suriye’ye geri döneceğini ifade etti.

Zanlıların ifadelerindeki husumet iddialarını yalanlayan ailenin avukatı Cihat Gökdemir ise, “Cinayet zanlılarıyla öldürülen kadının eşi arasında husumet yok. Birileri onlara akıl vermiş olacak ki zanlılar, ceza indirimi almak için varmış gibi konuşuyor. Türkiye’de yapılan bazı haberler, öldürülen kadının ailesi ve eşinin ailesi arasında sorun çıkardı. İlçede yaşayanlar ve aile kısas istiyor. Ancak Türk Ceza Kanunu’nda böyle bir ceza bulunmuyor. Noter aracılığı ile vekalet aldık.Türkiye’deki yasal süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

İfadeler nasıldı?

Halid Al-Rahmun, zanlılar Birol K. ve Cemal B. ile aynı apartmanda oturuyordu. Geçtiğimiz çarşamba üçü arasında tartışma çıktı.

Birol K., Al Rahmun’a “Eşinden boşan, onunla ben evleneceğim. Sana bir miktar da para veririm” dedi, işyeri sahibine ise tartışmanın çıkış sebebini “Al-Rahmun bizden daha çok çalışıyor” diye anlattı.

Birol K., tartışmalarına rağmen Al-Rahmun ve Cemal B.’yi perşembe gece vardiyasına kendi otomobiliyle götürdü. Birol K. ile Cemal B., gece 03.00’te gittikleri işten izin almadan saat 03.15’te ayrılıp Al-Rahmun’un evine gitti.

İkili, levyeyle zorlayarak kapısını açtıkları eve girip Emani el Rahmun’u bayılttı. 10 aylık bebek Halaf’ı ise ağladığı için boğarak öldürdü. Bebeği ve battaniyeye sardıkları kadını ormanlık alana götüren iki zanlı, Emani el Rahmun’a tecavüz edip, ardından başını taşla ezerek öldürdü ve iki cesedi de ormanlık alana atıp kaçtı.

Tehdit etmişler

Al Rahmun saat 07.00’de eşini doğum için doktor kontrolüne götürmek üzere eve geldi ancak evin kapısının zorlandığını fark etti. Polise başvurup, Birol K. ve Cemal B.’nin kendisini “Sen göreceksin, hesabını soracağız” diye tehdit ettiğini söyledi.

İki zanlı bunun üzerine gözaltına alındı. Evli ve 15 aylık bir çocuk babası Birol K. ile bekâr Cemal B., anne ve bebeğini öldürdüklerini itiraf etti. Onların ifadeleriyle anneyle bebeğin cesetleri ormanlık alanda üstlerine çalı örtülmüş halde bulundu.

İlk saldırısı değilmiş

Emniyette ifade veren iki zanlı, Al-Rahmun’dan intikam almak istediklerini, Emani el Rahmun’u kendilerini yakalatabileceği için öldürdüklerini söyledi. Cemal B.’nin daha önce de zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıdan cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Cemal B., bu yüzden “Cezaevine tekrar dönmek istemiyorum” diyerek Birol K. ile birlikte kadını ve çocuğunu öldürdü.