Suriyeli hamile kadını öldüren adamın eşi: Masumların yüzü gözümün önüne geliyor

Sakarya’da tecavüz ettiği Suriyeli kadını çocuğuyla birlikte öldüren adamlardan birinin eşi, “İlk işim boşanmak. Çocuğum için babası öldü. Hayatımda böyle biri olmayacak” dedi.

Kaynarca ilçesinde yaşayan Cemal Bay ve Birol Karacal, Suriye’deki iç savaştan kaçıp eşiyle Türkiye’ye gelen 20 yaşındaki dokuz aylık hamile Emani el Rahmun ve 11 aylık oğlu Halaf el Rahmun’u kaçırmış, kadına tecavüz ettikten sonra çocuğuyla birlikte öldürmüştü.

Reklam

Hürriyet’ten İdris Emen’e konuşan Birol Karacal’ın eşi R.K., olay gecesi evde uyuduğunu söyledi.

“Ben de bir anneyim, karnında çocuk olan bir kadını ve bir bebeği öldürenleri en ağır şekilde lanetliyorum” diyen kadın şunları kaydetti: “Bu yaşananlar insanlık dışıdır. Ben bundan sonra onunla asla aynı soyadını taşımayacağım. Çocuğumun da bu soyadını taşımaması için gerekli olan her şeyi yapacağım. O adam artık benim çocuğumun babası değil. Benim de hiçbir şeyim değil. İki gündür uyuyamıyorum. Uyuduğumda o masum insanların yüzü gözümün önüne geliyor. Bu vahşeti lanetliyorum.”

‘Haberim yok’ demiş

R.K., Habertürk’ten Hüseyin Şentürk’e de kadının eşinin bağırışlarıyla uyandığını söyledi.

R.K., sabah saatlerinde yaşananları şöyle anlattı: “Eşi hamileydi, o bayılmış olabilir diye kapıya açıp dışarıya çıktım. Karşı daireydi. Karısının kayıp olduğunu söyledi. Hemen eşimi aradım. İşe gelmediğini söylediler. Onların arasındaki kavgadan da haberim yok. Halid (el Rahmun) ayrıldıktan sonra eşim Birol geldi. Ona ‘Halid’in eşi kayıp, haberin var mı?’ diye sordum. Yemin edip haberi olmadığını söyledi.”

‘Çocuğum için babası öldü’

R.K, eşinin olaydan sonra kaçmadığını anlatarak şunları kaydetti: “Ben böyle bir caninin ortadan kaçıp kaybolmasını beklerdim. Evdeyken telefon geldi. Polis arıyordu. Komşu olduğumuz için beni ve eşimi ifadeye çağırdılar. Ayrı yerlerde ifade verdik. Olay ortaya çıktıktan sonra şok geçirdim. Böyle bir caniden ilk işim boşanmak. Çocuğum için babası öldü. Hayatımda böyle biri olmayacak. Zaten başka bir cinsel saldırı olayından cezaevinde yattığını bilsem evlenmezdim. Artık çocuğumla kendi başıma ayakta durmaya çalışacağım. En büyük isteğim, o caninin soy isminden kurtulmak.”

R.K., Suriyeli ailenin bir buçuk ay önce karşı dairelerine taşındığını ifade ederek “Komşu olduğumuz için görüşürdük onunla. Hamileydi. Bayram sonrası işlerimiz yoğun olduğundan bir daha görüşmedik. Halid eşini çok fazla dışarı çıkarmazdı” diye konuştu.

‘Oğlumu sildim’

Karacal’ın babası İsmail Karacal da şunları söyledi: “Bu olayın nasıl yaşandığını bilmiyorum. Hasta olduğum için perşembe günü gündüz Birol yanıma gelerek, ‘Geçmiş olsun’ dedi. Sonra da çekip gitti. Ertesi günü öğlen saatlerinde Birol’un evinin önünde polis olduğunu gördüm. Polis Birol’un evini arıyordu. Olaydan bu şekilde haberim oldu.”

Baba Karacal, oğlunun daha önce cinsel saldırıdan dolayı iki buçuk yıl cezaevinde kaldığını belirterek, “Ben şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Benim öyle bir oğlum yok. Onu sildim. Onunla asla bir daha görüşmek istemiyorum. Mağdurların ailelerine ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzülüyorum. Perişan haldeyim. Annesi, ‘Bunu doğuracağıma keşke taş doğursaydım. Bu ne biçim çocukmuş’ diyor” diye konuştu.

‘Ailemiz çöktü’

Öldürülen kadının 27 yaşındaki eşi Halid Al-Rahmun’un kardeşi Muhammet El Rahmun, şunları anlattı: “Biz üç kardeş dört buçuk yıl önce Suriye’nin İdlib kentinden Türkiye’ye geldik. Burada çalışıyoruz. Ben ve en küçük kardeşim İsmail, Sakarya merkezde oturuyoruz. Abimle yengem Kaynarca’da oturuyor. Üç kardeş burada çalışarak kazandığımız parayı Suriye’deki ailemize gönderiyoruz. Bugüne kadar Türkiye’de hiçbir sorun yaşamadık. Ama bu olay oldu. Halid amcamızın kızıyla evlendi. Buradaki vahşeti Suriye’deki ailemiz de öğrendi. Onlar da yaşananları yakından takip ediyor. Bütün ailemiz çökmüş durumda. Cenazeleri defnetmek için Suriye’ye gideceğiz. Orada bir ay kalacağız. Halid geri dönmeyebilir.”