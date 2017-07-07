Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğuyla birlikte öldüren iki kişi adliyede

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Sakarya’da dokuz aylık Suriyeli hamile kadını tecavüz ettikten sonra 10 aylık çocuğuyla birlikte öldüren iki kişi adliyeye sevk edildi.

Kaynarca ilçesindeki Birlik mahallesinde Birol K. ve Cemal B., tavuk kesimhanesinden iş arkadaşları olan 27 yaşındaki Halid Al-Rahmun’un evine dün gece kapıyı levyeyle kırarak girdi.

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İki kişi, Al-Rahmun’un 20 yaşındaki dokuz aylık hamile eşi Emani Al Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun’u kaçırdı. Ormanlık alanda Emani Al Rahmun’a tecavüz edip öldüren iki adam, daha sonra 11 aylık çocuğu da öldürdü.

‘İdam’ sloganları

Suriyeli aileyle aynı apartmanda yaşayan 35 yaşındaki Birol K. ve arkadaşı 22 yaşındaki Cemal B. olayın ardından gözaltına alındı. Tecavüz ve cinayet suçlarını itiraf eden şüpheliler, kaçırma olayında suçu birbirlerine attı.

Sakarya emniyet müdürlüğü asayiş şubesinde işlemleri biten iki kişi, Kaynarca adliyesine sevk edildi.

İki saldırganın adliyeye getirildiğini öğrenen yurttaşlar mahkeme kapısına dayandı. Yaklaşık 300 kişi, adliyenin demir parmaklıklarını devirmeye çalıştı, polis kalabalığın içeriye girmesini önleyemeye çalıştı.

Yurttaşlar ‘İdam’ diye slogan atarken polis ve jandarma adliye bahçesine girenleri engelledi.

Cenazeler İdlib’e gönderilecek

Öldürülen Emani Al Rahmun ile oğlu Halaf Al Rahmun’un cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anne-oğulun cenazesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne ait araçla Adapazarı’na getirilecek. Cenazeler yarın ilçe merkezindeki Orhan Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Suriye’nin İdlib kentine gönderilecek.

Bir yıl önce gelmişler

DHA’nın haberine göre öldürülen kadının eşi, iki iş arkadaşıyla tavuk kesimhanesinde ‘kimin daha fazla çalıştığı konusunda’ tartışma yaşadıklarını, iki saldırganın mesaiden erken ayrıldığını söyledi.

Suriyeli aile, savaştan kaçarak bir yıl önce Türkiye’ye gelmişti. Olay yaşanmasaydı, dokuz aylık hamile Emani Al Rahmun bugün doğum için hastaneye gidecekti.