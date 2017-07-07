Suriyeli hamile kadına tecavüz edildi, başı taşla ezilerek oğluyla beraber öldürüldü

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli dokuz aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğu ile kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen genç kadın tecavüze uğradıktan sonra oğlu ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü.

Vahşetle ilgili jandarma eşgalleri belirlenen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Başlarına taşla vurulmuş

Olay, Kaynarca Birlik Mahallesi’nde ormanlık alanda meydana geldi. Köylüler, ormanlık alanda öldürülmüş bir kadın ile çocuğun cesetlerini görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri gelirken, öldürülen kişinin Hatipler Mahallesi’nde oturan ve eşi fabrikada çalışan ismi açıklanmayan Suriyeli hamile kadın ve 10 aylık çocuğu olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğunun cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İki şüpheli var

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında eşgallari belirlenen iki şüpheli B.K. ve C.K. isimli kişiler yakalandı. Gözaltına alınan B.K. ve C.K.’nın vahşice öldürülen Arrahman’ın eşi ile birlikte aynı tavuk fabrikasında çalıştıkları tespit edildi.

Tartıştılar diye

Şüpheliler B.K. ve C.K.’nın birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ormanlık alanda tecavüz ettikleri Emani Arrahman’ı başına taşla vurarak öldürdükten sonra küçük oğlunu ise boğarak öldürdükleri ortaya çıktı. B.K. ve C.K. suçlarını itiraf ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu arada vahşi olay yaşanmasaydı dokuz aylık hamile Emani Arrahman’ın yarın (Cuma) doğum için hastaneye götürüleceği öğrenildi.