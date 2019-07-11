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Yaramazlara biraz batar!

Suriyeli hamile ‘çocuk gelin’e ‘çocuk damat’ şiddeti

Ankara’da, aileleri tarafından birlikte yaşamaya zorlanan ’14 yaşındaki’ Suriyeli dört aylık hamile R.H., şiddet gördüğü gerekçesiyle hastanede tedavi edildi. Tedavinin ardından R.H. ile birlikte yaşamaya zorlandığı ‘aynı yaştaki’ H.Y., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Fotoğraflar: DHA

Suriyeli göçmen R.H. ile H.Y., aileleri tarafından birlikte yaşamaya zorlandı. İkili bugün bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında H.Y., dört aylık hamile olan R.H.’yi darp etti. Yüzünde darp izleri bulunan R.H., annesi tarafından Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’ne götürüldü. R.H., hastanede tedavi edilirken, polise haber verildi. R.H, gelen polis ekiplerine H.Y.’den şikayetçi olmadığını söyledi. R.H. ve daha sonra hastaneye gelen H.Y. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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Çocuk damat H.Y. (solda).

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