Suriyeli gruptan İstanbul’da Fransa eylemi: Polis müdahale etti

Fransa’da Muhammed peygambere ilişkin karikatürlerin kamu kurumlarına yansıtılması nedeniyle İstanbul’da eylem düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre tümü Suriyelilerden oluşan grup, bugün Fatih ilçesinde bulunan İskenderpaşa Mahallesi’ndeki Ahmediye Caddesi’nde öğle saatlerinde toplandı.

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Gruptan bazıları, otellerin ve restoranların giriş kapısının üzerinde bulunan Fransa bayraklarını indirdi. Olay yerine sevk edilen polis, kalabalığı dağıttı. Çevik kuvvet bölgede önlem aldı.

Resulayn’da gözaltı

Şanlıurfa valiliği, Suriye’nin Resulayn ilçe merkezinde Fransa protestoları sırasında IŞİD flaması açan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gaziantep valiliği ise Şahinbey ilçesinde bugün öğle saatlerinde Suriyeli 40 kişinin toplandığını, polis olay yerine gittiğinde açıklama yapmadan dağıldıklarını ifade etti. Sosyal mesafeyi ihlal edenlerin tespiti için de çalışma başlatıldı.