Suriyeli general Afrin için konuştu: Gerekirse güç kullanarak alırız

Suriyeli general Hasan Ahmed Hasan, Türkiye’nin oyalama çabalarına rağmen İdlib’i ve TSK’nın kontrol ettiği Afrin’i gerekirse güç kullanarak alacaklarını söyledi.

Suriye’de cihatçıların tam kontrolünde bulunan son vilayet İdlib’de Türk ve Rus askerlerinin oluşturmasına karar verilen ‘silahsızlandırılmış bölge’ halen kuruluş aşamasında.

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Sputnik’e konuşan general Hasan “Mantıksal yaklaşıldığında, İdlib’in bir istisna olmadığı açık. Türkiye süreci uzatabilir, manevra yapabilir… Ancak Türkiye NATO’nun karakolu olsa da İdlib ve Suriye’nin diğer bölgelerinin akıbeti de böyle olacak. Vatanlarının kucağına dönecek, terörden ve terörün patronlarından kurtulacaklar” dedi.

Hasan, Türkiye’nin de dahil olduğu Astana süreci kapsamında kurulan üç ‘gerilimi azaltma bölgesi‘nin Şam’ın kontrolüne döndürülmesinde Rus diplomasisi ve Suriye ordusunun askeri faaliyetlerinin etkili olduğunu da anlattı.

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‘Bedel ödemeye hazırız’

Hasan TSK’nın yakın desteğindeki grupların kontrol ettiği Afrin için de şunları söyledi: “Suriyeliler Afrin’i gerek siyasi süreçle, gerek istikrar süreciyle başarılı şekilde kontrolüne döndürecek. Sadece Afrin’i değil, ülkeyi… Başka seçenek kalmazsa, durum çıkmaza girdiğinde ordu eli kolu bağlı oturmayacak.”

Hasan, bölgelerin barışçıl yolla alınabileceğini, ancak siyasi süreç işe yaramazsa güç kullanılacağının da altını çizerek “Suriye halkı, ordusu ve hükümeti bedel ödemeye hazır” diye konuştu.