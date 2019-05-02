Suriyeli arkeolog: Suriye ve Irak’ta yağmalanan eserler Facebook’ta satılıyor

Suriye’den kaçarak ABD’ye yerleşen arkeolog Prof. Emir el Azim, kendi ülkesi ve Irak’taki iç savaş ve çatışmalar sırasında yağmalanan antik eserlerin Facebook’taki hesap ve sayfalar aracılığıyla satıldığını açıkladı.

Fotoğraf: BBC

BBC için araştırma yapan ve sonuçlarını İstanbul’daki muhabire açıklayan El Azim (üstte), kaçakçıların sosyal medya sitesini yağmalanan eserleri satmak ve satın almak amacıyla kullandığına değindi.

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Fotoğraf: Facebook

ABD’deki Shawnee Eyalet Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan arkeolog şunları söyledi: “Ağırlıklı olarak Suriye’deki Roma dönemine ait mozaikler satışa sunuluyor. Bununla da kalmıyor tarihi eserlerin nasıl yağmalanacağı, nasıl kazı yapılacağı da bu platformda tartışılıyor.”

Fotoğraf: Facebook

Araştırma sonuçları açıklandıktan sonra Facebook, 49 grubun sayfasının kapatıldığını duyurdu. El Azim, bunun yeterli olmadığını halen çok sayıda hesap ve sayfa aracılığıyla tarihi eserlerin pazarlığının, yağmalama planlarının yapıldığını ifade etti.

El Azim kuzey Suriye’de yaşayan bir Facebook kullanıcısının, antik kent Palmira’dan IŞİD tarafından yağmalanıp zarar verildiğini belirterek satmaya çalıştığı bir heykeli (üstte) örnek gösterdi. İki yıl süreyle Facebook’taki yüzlerce grubun hesabını takip ettiğini belirten El Azim, “Çoğunun binlerce takipçisi var. Bu alanda faaliyet gösteren hesaplarda bir patlama oldu. Facebook bunlara göz yumuyor” dedi.

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Sipariş üzerine yağmalama

Bazı Facebook sayfaları aracılığıyla ‘sipariş üzerine yağmalama’ yapıldığını vurgulayan el Azim, “Örneğin Türkiye’de satılmak üzere el yazısı İslam eserlerinin sipariş verildiğine tanık oldum” diye konuştu.

‘Ebu Musa’ takma adını kullanarak kaçak eserlerin satışında aracılık yapanların toplantılarına katılan Suriyeli arkeolog ise şunları söyledi: “Bu iş çok tehlikeli. Mafya benzeri adamlarla muhatap oluyorum. Elimde satılan mozaik ve başka eserlerin fotoğrafları var. Ülkemin geçmişi, kültürü gözümün önünde yitip gidiyor.”

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (Unesco) IŞİD’in yaptığı yağmalamanın ‘endüstriyel boyutta’ olduğunu açıklamıştı.