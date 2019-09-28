Suriye’den Türkiye ve ABD’ye: Hemen çekilin, yoksa müdahale edeceğiz

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriye’deki ABD ve Türk askerlerinin ‘hemen geri çekilmesini’ talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Muallim, taleplerine uyulmaması halinde Suriye rejim güçlerinin müdahalede bulunma hakları olduğu yönünde uyarıda bulundu.

Muallim, BM Genel Kurulu’nda ABD ve Türkiye’ye ‘müdahale’ tehdidinde bulundu. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na seslenen Muallim, şöyle dedi: “Bizim yetkimiz dışında, sınırlarımız içinde faaliyet gösteren tüm yabancı güçler, işgalci güçlerdir ve bir an önce geri çekilmek zorundalar. ABD ve Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki yasadışı askeri varlığını sürdürüyor.”

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‘Müdahale ederiz’

Velid, söz konusu yabancı güçlerin geri çekilmemeleri halinde, Suriye hükümet güçlerinin uluslararası hukuk uyarınca karşı bir müdahalede bulunmaya her türlü hakları olduğunu söyledi.

Suriye’de, IŞİD’e karşı mücadele operasyonunda görevli yaklaşık bin ABD askerinin bulunduğu bildiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de Suriye’nin kuzeybatısı başta olmak üzere kuzey bölgelerinde faaliyette.