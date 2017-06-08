Suriye’den koalisyon güçlerine ‘ilk ateş’

Silivri Cezaevi’nde 15 Mayıs’tan bu yana tutuklu bulunan cumhuriyet.com.tr genel yayın yönetmeni Oğuz Güven hakkında ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak’ suçlamasıyla 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi talep edildi.