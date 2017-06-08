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Suriye’den koalisyon güçlerine ‘ilk ateş’


 

ABD, kendi öncülüğündeki koalisyon güçlerine ateş açan Suriye’ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Fotoğraf: Reuters

ABD Ordusu’ndan Albay Ryan Dillon tarafından yapılan açıklamada MQ-1 tipi silahlı İHA’nın Suriye’nın güneyindeki çatışmasızlık sahasında koalisyon güçlerine ateş açtıktan sonra düşürüldüğü ifade edildi.

İHA saldırısında can kaybı yaşanmadığını dile getiren Dillon, gün içinde erken saatlerde koalisyon ait araçlara da saldırı düzenlendiğini söyledi.

Koalisyon, önceki gün de Suriye güçlerini vurmuş, peşinden açıklama yapan Hizbullah ise ABD’yi saldırmakla tehdit etmişti.

 

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