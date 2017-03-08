Suriye’den çalınan 1,5 milyon liralık kitap Bursa’da ele geçirildi

Suriye’den çalınan 1,5 milyon liralık kitabı Bursa’da satmak isteyen altı kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Suriye’deki bir müzeden çalındığı belirtilen 17 sayfalık kitabın satış için Manisa’dan kente getirildiği istihbaratını aldı. Şüpheliler izlenmeye başladı.

Manisa plakalı araç, Bursa’da, Orhangazi-Gemlik karayolundaki bir akaryakıt istasyonunda durduruldu.

Jandarma biri Suriye uyruklu olmak üzere araçtaki dört kişiyi gözaltına aldı. Balıkesir plakalı bir başka araçtaki iki kişi de gözaltına alındı. Bu kişilerin, herhangi bir yol kontrolüne karşı önlem amaçlı başka araçta seyahat ettiği öğrenildi.

Jandarma, bir şüphelinin beline kuşakla sardığı 17 sayfalık kitabı buldu.

Ceylan derisi üzerine altın işlemeli kitabın üzerinde Meryem Ana, İsa peygamber, haç ve hayvan figürleri var.

Kitap incelenmek üzere müze müdürlüğüne verilecek.

Şüpheliler ise tarihi eser kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilecek.